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Израиль

ЦАХАЛ: в Рамат-Гане упали обломки ливанской ракеты класса "земля-земля"

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 ноября 2024 г., 23:21 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 23:21
ЦАХАЛ: в Рамат-Гане упали обломки ливанской ракеты класса "земля-земля"
Erik Marmor/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в Рамат-Гане произошло падение обломков ливанской ракеты класса "земля-земля".

По данным предварительного расследования, проведенного представителями сил противовоздушной обороны, при столкновении с противоракетой запущенная из Ливана ракета распалась на несколько частей. Обломки упали в городской черте, что привело к ранению нескольких человек и материальному ущербу.

ЦАХАЛ продолжает расследование этого инцидента.

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