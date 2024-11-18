ЦАХАЛ: в Рамат-Гане упали обломки ливанской ракеты класса "земля-земля"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в Рамат-Гане произошло падение обломков ливанской ракеты класса "земля-земля".

По данным предварительного расследования, проведенного представителями сил противовоздушной обороны, при столкновении с противоракетой запущенная из Ливана ракета распалась на несколько частей. Обломки упали в городской черте, что привело к ранению нескольких человек и материальному ущербу.

ЦАХАЛ продолжает расследование этого инцидента.