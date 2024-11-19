x
19 ноября 2024
|
последняя новость: 07:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 ноября 2024
|
19 ноября 2024
|
последняя новость: 07:50
19 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трое раненых в результате обстрела Шфарама, включая маленького ребенка, остаются в больнице

Мада
Война с "Хизбаллой"
Погибшие
время публикации: 19 ноября 2024 г., 07:39 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 07:48
Трое раненых в результате обстрела Шфарама, включая маленького ребенка, остаются в больнице
Пресс-служба МАДА

По состоянию на утро 19 ноября, в больнице РАМБАМ в Хайфе остаются трое раненых в результате вчерашнего ракетного обстрела в Шфараме: мальчик четырех лет и две женщины (41 и 70 лет). По оценке медиков, их состояние средней тяжести.

Десятки пострадавших были выписаны после оказания необходимой помощи.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела погибла 54-летняя Сафаа Кат Ауад, учительница из Шфарама. По сообщению "Маген Давид Адом", женщина находилась в защищенном пространстве, однако в результате попадания ракеты она получила множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

После ракетного обстрела 56 жителей Шфарама были доставлены в больницу РАМБАМ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

В результате ракетного обстрела Шфарама погибла 54-летняя Сафаа Кат Ауад