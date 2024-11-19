Трое раненых в результате обстрела Шфарама, включая маленького ребенка, остаются в больнице

По состоянию на утро 19 ноября, в больнице РАМБАМ в Хайфе остаются трое раненых в результате вчерашнего ракетного обстрела в Шфараме: мальчик четырех лет и две женщины (41 и 70 лет). По оценке медиков, их состояние средней тяжести.

Десятки пострадавших были выписаны после оказания необходимой помощи.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела погибла 54-летняя Сафаа Кат Ауад, учительница из Шфарама. По сообщению "Маген Давид Адом", женщина находилась в защищенном пространстве, однако в результате попадания ракеты она получила множественные травмы, несовместимые с жизнью.