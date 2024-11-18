После ракетного обстрела 56 жителей Шфарама были доставлены в больницу РАМБАМ

После ракетного обстрела из Шфарама в больницу РАМБАМ были доставлены 56 пострадавших, из которых 18 детей и подростков. Состояние двоих раненых, 41-летней женщины и 4-летнего ребенка, оценивается медиками как тяжелое.

В 18:27 была активирована система раннего предупреждения в населенных пунктах в Верхней и Центральной Галилее. Из армии передали, что был зафиксирован запуск пяти ракет с территории Ливана, была предпринята попытка их перехвата.

Одна из ракет упала в центре Шфарама, попав в четырехэтажный жилой дом.

В результате обстрела погибла 50-летняя Сафаа Кат Авад, работавшая учителем. В момент обстрела она находилась в "защищенном пространстве".