После ракетного обстрела 56 жителей Шфарама были доставлены в больницу РАМБАМ
время публикации: 18 ноября 2024 г., 22:49 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 22:51
После ракетного обстрела из Шфарама в больницу РАМБАМ были доставлены 56 пострадавших, из которых 18 детей и подростков. Состояние двоих раненых, 41-летней женщины и 4-летнего ребенка, оценивается медиками как тяжелое.
В 18:27 была активирована система раннего предупреждения в населенных пунктах в Верхней и Центральной Галилее. Из армии передали, что был зафиксирован запуск пяти ракет с территории Ливана, была предпринята попытка их перехвата.
Одна из ракет упала в центре Шфарама, попав в четырехэтажный жилой дом.
В результате обстрела погибла 50-летняя Сафаа Кат Авад, работавшая учителем. В момент обстрела она находилась в "защищенном пространстве".
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