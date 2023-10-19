В ночь на 20 октября вступил в силу безвизовый режим с Соединенными Штатами

В четверг, 19 октября, министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о вступлении в силу безвизового режима для граждан Израиля.

На сайте посольства США в Израиле говорится, что с этого момента граждане Израиля, соответствующие установленным критериям, могут обратиться оформить разрешение на поездку через электронную автоматизированную систему ESTA, использующуюся для определения благонадежности лиц, въезжающих в США. Полученное разрешение позволяет въезжающему с целью туризма или по делам бизнеса находиться на территории США. При этом граждане Израиля с действующими визами B-1/B-2 могут их использовать для поездки.

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При оформлении электронного разрешения потребуется заплатить 21 доллар. Сделать это надо максимум за 72 часа по поездки. Воспользоваться системой ESTA можно только при наличии биометрического паспорта (для взрослых – выданных сроком на 10 лет).

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Ожидалось, что безвизовый режим с Израилем вступит в силу в конце ноября, однако в США решили ускорить этот процесс.

Израиль стал 41 страной в списке государств, граждане которых пользуются правом безвизового въезда в Соединенные Штаты.