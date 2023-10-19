В ночь на 20 октября вступил в силу безвизовый режим с Соединенными Штатами
В четверг, 19 октября, министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о вступлении в силу безвизового режима для граждан Израиля.
На сайте посольства США в Израиле говорится, что с этого момента граждане Израиля, соответствующие установленным критериям, могут обратиться оформить разрешение на поездку через электронную автоматизированную систему ESTA, использующуюся для определения благонадежности лиц, въезжающих в США. Полученное разрешение позволяет въезжающему с целью туризма или по делам бизнеса находиться на территории США. При этом граждане Израиля с действующими визами B-1/B-2 могут их использовать для поездки.
При оформлении электронного разрешения потребуется заплатить 21 доллар. Сделать это надо максимум за 72 часа по поездки. Воспользоваться системой ESTA можно только при наличии биометрического паспорта (для взрослых – выданных сроком на 10 лет).
Ожидалось, что безвизовый режим с Израилем вступит в силу в конце ноября, однако в США решили ускорить этот процесс.
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