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    В Израиле

    В ночь на 20 октября вступил в силу безвизовый режим с Соединенными Штатами

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    В ночь на 20 октября вступил в силу безвизовый режим с Соединенными Штатами
    Hadar Youavian/FLASH90

    В четверг, 19 октября, министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о вступлении в силу безвизового режима для граждан Израиля.

    На сайте посольства США в Израиле говорится, что с этого момента граждане Израиля, соответствующие установленным критериям, могут обратиться оформить разрешение на поездку через электронную автоматизированную систему ESTA, использующуюся для определения благонадежности лиц, въезжающих в США. Полученное разрешение позволяет въезжающему с целью туризма или по делам бизнеса находиться на территории США. При этом граждане Израиля с действующими визами B-1/B-2 могут их использовать для поездки.

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    При оформлении электронного разрешения потребуется заплатить 21 доллар. Сделать это надо максимум за 72 часа по поездки. Воспользоваться системой ESTA можно только при наличии биометрического паспорта (для взрослых – выданных сроком на 10 лет).

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    Ожидалось, что безвизовый режим с Израилем вступит в силу в конце ноября, однако в США решили ускорить этот процесс.

    Израиль стал 41 страной в списке государств, граждане которых пользуются правом безвизового въезда в Соединенные Штаты.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 27 Сентября 2023
    Официально объявлено, что Израиль выполнил условия для безвизового режима с Соединенными Штатами
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Сентября 2023
    Госдеп США: решение по отмене виз для израильтян еще не принято
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Сентября 2023
    СМИ: на следующей неделе США объявят о безвизовом режиме для Израиля
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