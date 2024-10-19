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Израиль

Полиция проводит проверку по факту появления слухов об освобождении заложников

время публикации: 19 октября 2024 г., 20:59 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 20:59
Полиция проводит проверку по факту появления слухов об освобождении заложников
Moshe Shai/FLASH90

По просьбе Штаба семей похищенных полиция поручила киберотделу подразделения "Лахав 433" провести проверку по факту распространения слухов об освобождении заложников из Газы. В вечернем выпуске новостей телеканал "Кешет-12" передал, что "в будущем по этому делу возможны задержания".

Вечером 18 октября в социальных сетях и мессенджерах начали распространяться слухи о том, что в ходе военной операции из сектора Газы освобождены живые заложники и тела убитых. В течение дня 19 октября они обрастали все новыми подробностями.

В течение дня пресс-служба Армии обороны Израиля трижды публиковала опровержения, а также обращалась к гражданам с просьбой "избегать ложных слухов, которые причиняют моральный ущерб семьям похищенных".

Администрация соцсети TikTok заблокировала пользователя, блог которого стал источником слухов.

Израиль
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