Полиция проводит проверку по факту появления слухов об освобождении заложников

По просьбе Штаба семей похищенных полиция поручила киберотделу подразделения "Лахав 433" провести проверку по факту распространения слухов об освобождении заложников из Газы. В вечернем выпуске новостей телеканал "Кешет-12" передал, что "в будущем по этому делу возможны задержания".

Вечером 18 октября в социальных сетях и мессенджерах начали распространяться слухи о том, что в ходе военной операции из сектора Газы освобождены живые заложники и тела убитых. В течение дня 19 октября они обрастали все новыми подробностями.

В течение дня пресс-служба Армии обороны Израиля трижды публиковала опровержения, а также обращалась к гражданам с просьбой "избегать ложных слухов, которые причиняют моральный ущерб семьям похищенных".

Администрация соцсети TikTok заблокировала пользователя, блог которого стал источником слухов.