Баарав-Миара отказалась представлять правительство по иску о создании государственной комиссии

В четверг, 19 сентября, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара уведомила премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что она не будет представлять позицию правительства в БАГАЦе по иску с требованием создать государственную следственную комиссию для расследования провала 7 октября.

Гали Баарав-Миара отметила, что Нетаниягу может воспользоваться услугами частного адвоката, если посчитает это необходимым. "Совершенно ясно, что государственная следственная комиссия является уникальным юридическим инструментом для расследования событий 7 октября и войны "Железных мечей", – говорится в письме юрсоветника.