x
19 сентября 2024
|
последняя новость: 20:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 сентября 2024
|
19 сентября 2024
|
последняя новость: 20:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Баарав-Миара отказалась представлять правительство по иску о создании государственной комиссии

время публикации: 19 сентября 2024 г., 19:25 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 19:25
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара
Yonatan Sindel/Flash90

В четверг, 19 сентября, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара уведомила премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что она не будет представлять позицию правительства в БАГАЦе по иску с требованием создать государственную следственную комиссию для расследования провала 7 октября.

Гали Баарав-Миара отметила, что Нетаниягу может воспользоваться услугами частного адвоката, если посчитает это необходимым. "Совершенно ясно, что государственная следственная комиссия является уникальным юридическим инструментом для расследования событий 7 октября и войны "Железных мечей", – говорится в письме юрсоветника.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2024

Арон Халива, экс-глава АМАНа, заявил о личной ответственности за "провалы 7 октября"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2024

Коалиция провалила законопроект о создании госкомиссии по расследованию 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024

Мики Леви продвигает создание государственной следственной комиссии