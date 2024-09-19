Семья убитого по ошибке Юваля Кестельмана требует расследовать "попытку полиции похоронить улики"

Семья Юваля Кестельмана подала апелляцию на решение отдела внутренних расследований полиции (МАХАШ) не возбуждать расследование подозрений в попытке помешать правосудию, совершенной проводившими следствие о гибели их сына полицейскими. Соответствующее письмо они направили юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре.

Напомним, Юваль Дорон Кестельман был застрелен резервистами во время теракта в Иерусалиме – они приняли его за одного из террористов. Адвокат Даниэль Хаклаи, представляющий интересы семьи погибшего, напомнил, что тело Юваля Кестельмана было передано для захоронения без проведения вскрытия и выяснения обстоятельств смерти, и МАХАШ должен был проверить, кто и почему принял такое решение.

Адвокат напомнил, что Юваль Кестельман был израильтянином, преуспевающим юристом, государственным служащим, в прошлом – образцовым полицейским. Он ехал на работу, когда увидел двоих террористов, стреляющих в израильтян.

"Как и все, он мог спрятаться, но он решил спасти жизни десятков человек, – пишет в своем письме Даниэль Хаклаи. – Он все сделал правильно – отбросил пистолет, расстегнул куртку и поднял руки. Несмотря на все это, резервист Авиад Фриджи выпустил в него несколько пуль". По словам адвоката, полиция должна была провести самое тщательное расследование, но этого не произошло, наоборот – "полиция Иерусалима попыталась буквально похоронить улики".

Напомним, утром 30 ноября на выезде из Иерусалима был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Трое израильтян были убиты, около десяти получили ранения. Террористы были застрелены. Имена погибших израильтян: Либия Дикман (24), Хана Иферган (67), Элимелех Васерман (74), Юваль Дорон Кестельман (38). Либия Дикман работала учительницей, она была беременна первым ребенком (плод не спасли). Хана Иферган была директором школы в Бейт-Шемеше. Элимелех Васерман служил в раввинских судах. Юваль Кестельман работал юристом в Комиссии по государственной службе.

Кестельман ликвидировал одного из террористов, однако затем сам был застрелен, поскольку был принят за террориста. Родственники погибшего настаивают на том, что Юваль сделал всё, что было необходимо, для того, чтобы военнослужащий прекратил стрельбу: после того, как Кестельман застрелил террориста, садившегося в автомобиль, он положил свой пистолет на асфальт, бросив рядом бумажник с документами, встал на колени, снял куртку, поднял руки вверх и кричал "я еврей, я израильтянин, проверь мой теудат зеут". Как говорят близкие, он кричал до тех пор, пока пуля не попала ему в рот. Ранения оказались смертельными.

Предварительное расследование показало, что и второй резервист, участвовавший в нейтрализации террористов, кричал, что надо прекратить стрельбу. Этот резервист в перестрелке был ранен одним из террористов.

При этом полиция считала, что нет необходимости в проведения вскрытия тела Юваля Кестельмана, поскольку ей известно, "кто стрелял". В результате этого после похорон пришлось проводить эксгумацию тела для проведения вскрытия. Результаты вскрытия тела Юваля Дорона Кестельмана опровергли версию полиции, согласно которой пуль в его теле не было. Патологоанатомы обнаружили в теле пулю от винтовки M16 и несколько осколков.