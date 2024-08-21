Арон Халива, экс-глава АМАНа, заявил о личной ответственности за "провалы 7 октября"

Генерал-майор Аарон Халива, покидая пост управления разведки генштаба ЦАХАЛА (АМАН), заявил о личной ответственности за ошибки, которые провели к трагедии 7 октября.

"В ту субботу мы не выполнили самую важную из возложенных на нас задач – предупредить о войне. Главная ответственность за ошибки разведуправления лежит на моих плечах", – сказал Халива в своей речи на церемонии смены главы АМАНа и передачи полномочий Шломи Биндеру, которая проходила на военной базе "Глилот".

Уходящий глава АМАНа сказал, что в последние месяцы в управлении разведки проводится внутреннее расследование причин и ошибок, которые привели к трагедии 7 октября. Но при этом он отметил, что считает необходимым создание государственной комиссии для проведения тщательного и глубокого расследования причин и допущенных ошибок, которые привели Израиль к войне.

Генерал-майор Аарон Халива подал заявление об отставке в конце апреля.