Разрешено к публикации имя израильтянина, завербованного Ираном для покушения на Нетаниягу

Названо имя израильтянина, подозреваемого в том, что он был завербован иранскими спецслужбами для совершения покушений на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и главу ШАБАКа Ронена Бара. Это 72-летний житель Ашкелона Моти Маман.

Обвинительное заключение вменяет ему в вину преступления против безопасности Израиля, в частности, контакты с вражескими агентами и посещение вражеской страны. Прокуратура обратилась к суду с просьбой продлить срок его содержания под стражей до окончания судебного разбирательства.

Мотивом совершения преступления стала жажда наживы. Портал Walla цитирует соседей мужчины, рассказавших, что Маман, переехавший в здание несколько месяцев назад, постоянно жаловался на дороговизну жизни в Израиле.

Он был арестован около месяца назад в результате совместной операции Общей службы безопасности (ШАБАК) и полиции. Арестованный – бизнесмен, длительное время проживавший в Турции и за это время обзаведшийся обширными связями в турецкой и иранской среде.

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2024 года арестованный встретился с двумя гражданами Турции – Андреем Фаруком Асланом и Джунейдом Асланом, предложившим организовать ему встречу с иранским бизнесменом для продвижения совместной бизнес-деятельности.

В дальнейшем арестованному были организованы два тайных визита в Иран через турецкую границу в районе города Ван, где с ним встретились представители иранских спецслужб.

После вербовки Маману было предложено выполнять для иранских спецслужб такие задания, как доставка денег и оружия и оказание давления на других агентов, не выполнивших свои задания.

После второго визита в Иран арестованному было предложено заняться организацией покушений на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта, главу ШАБАКа Ронена Бара. Также в списке потенциальных целей был экс-премьер-министр Нафтали Беннет и другие лица.

Маман заявил о невозможности покушения на представителей израильского руководства, которые слишком хорошо охраняются. Тогда ему предложили другие задачи – перевербовку агента "Мосада", поиск российских и американских агентов для ликвидации противников иранского режима в Европе и США.

Арестованный потребовал миллион долларов авансом. Согласно обвинению, что в Иране отказались платить ему такую сумму, ограничившись выплатой 5000 евро за участие во встречах.