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Израиль

Второй день подряд возле Кнессета проходит антиправительственный митинг

время публикации: 01 апреля 2024 г., 19:42 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 19:42
Второй день подряд возле Кнессета проходит антиправительственный митинг
Arie Leib Abrams/Flash90

Возле здания Кнессета в Иерусалиме собираются участники антиправительственного митинга, требующие немедленного роспуска парламента и проведения выборов.

Антиправительственные митинги в Иерусалиме проходят второй день подряд. Организаторы утверждают, что 31 марта в мероприятии приняли участие около 100 тысяч человек.

Со вчерашнего дня недалеко от здания Кнессета остаются около 200 протестных палаток, разбитых участниками демонстрации.

По данным на 19:30, в районе проведения мероприятия не было зарегистрировано беспорядков или столкновений с полицией.

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