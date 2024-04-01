Второй день подряд возле Кнессета проходит антиправительственный митинг

Возле здания Кнессета в Иерусалиме собираются участники антиправительственного митинга, требующие немедленного роспуска парламента и проведения выборов.

Антиправительственные митинги в Иерусалиме проходят второй день подряд. Организаторы утверждают, что 31 марта в мероприятии приняли участие около 100 тысяч человек.

Со вчерашнего дня недалеко от здания Кнессета остаются около 200 протестных палаток, разбитых участниками демонстрации.

По данным на 19:30, в районе проведения мероприятия не было зарегистрировано беспорядков или столкновений с полицией.