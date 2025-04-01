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Израиль

Разрешено к публикации имя журналиста, допрошенного полицией по делу "Катаргейт"

Катар
Полиция
Расследование
время публикации: 01 апреля 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 20:17
Разрешено к публикации имя журналиста, допрошенного полицией по делу "Катаргейт"
Yossi Aloni/Flash90

Полиция допросила журналиста издания Jerusalem Post Цвику Кляйна по подозрению в контакте с иностранным агентом в рамках расследования предполагаемых связей между высокопоставленными представителями в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и Катаром.

Кляйн был допрошен полицией в качестве подозреваемого в понедельник, 31 марта, и освобожден после беседы со следователями. Также в статусе подозреваемых были допрошены бывший пресс-секретарь офиса премьер-министра Эли Фельдштейн и советник премьер-министра Йонатан Урих. Их подозревают в получении денег в обмен на распространение среди журналистов информации, помогающей улучшить имидж Катара как посредника в переговорах между Израилем и ХАМАСом. Согласно сообщениям в СМИ, Йонатан Урих подозревается, помимо прочего, в передаче секретных сведений не уполномоченному лицу.

В прошлом месяце 13-й телеканал ИТВ сообщил, что Фельдштейн, работавший на канцелярию Нетаниягу, помог организовать командировку Кляйна в Катар. Позднее журналист опубликовал статью о своем трехдневном визите в эту страну, в ходе которого он встретился с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани и другими высокопоставленными лицами. Кляйн писал в соцсети Х, что он ездил по приглашению правительства Катара и утверждал, что впервые поговорил с Фельдштейном после возвращения из командировки. Кляйн не уточнял, было ли ему известно, что Фельдштейн является сотрудником офиса главы правительства.

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