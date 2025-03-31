Нетаниягу после допроса: "У расследования единственная цель - не допустить увольнения главы ШАБАКа"

Биньямин Нетаниягу опубликовал видео, в котором прокомментировал свою встречу со следователями по делу "Катаргейт".

"Как только меня попросили дать показания, я сказал, что освобожу для этого время и отвечу на все вопросы незамедлительно. Полиция ответила: нам потребуется четыре часа, но через час у них уже закончились вопросы. Они взяли полуторачасовой перерыв, вернулись на десять минут. Я попросил показать материалы или что-то, но у них не было ничего. Я был поражен. Я понимал, что речь идет о политическом расследовании, но я не понимал, насколько! Полиция взяла в заложники Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха, она усложняет им жизнь – просто так, без всякой причины. Это политическая охота, и делается это с единственной целью – не допустить отставки главы ШАБАКа".

Глава правительства был допрошен в качестве свидетеля. Утром 31 марта в качестве подозреваемых были задержаны бывший пресс-секретарь офиса премьер-министра Эли Фельдштейн и советник премьер-министра Йонатан Урих. После допроса полиция приняла решение оставить их под стражей. Утром 1 апреля следственные органы обратятся в суд с просьбой продлить их арест.