x
31 марта 2025
|
последняя новость: 20:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2025
|
31 марта 2025
|
последняя новость: 20:45
31 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу после допроса: "У расследования единственная цель - не допустить увольнения главы ШАБАКа"

время публикации: 31 марта 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 20:48
Нетаниягу после допроса: "У расследования единственная цель - не допустить увольнения главы ШАБАКа"
Miriam Alster/Flash90

Биньямин Нетаниягу опубликовал видео, в котором прокомментировал свою встречу со следователями по делу "Катаргейт".

"Как только меня попросили дать показания, я сказал, что освобожу для этого время и отвечу на все вопросы незамедлительно. Полиция ответила: нам потребуется четыре часа, но через час у них уже закончились вопросы. Они взяли полуторачасовой перерыв, вернулись на десять минут. Я попросил показать материалы или что-то, но у них не было ничего. Я был поражен. Я понимал, что речь идет о политическом расследовании, но я не понимал, насколько! Полиция взяла в заложники Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха, она усложняет им жизнь – просто так, без всякой причины. Это политическая охота, и делается это с единственной целью – не допустить отставки главы ШАБАКа".

Глава правительства был допрошен в качестве свидетеля. Утром 31 марта в качестве подозреваемых были задержаны бывший пресс-секретарь офиса премьер-министра Эли Фельдштейн и советник премьер-министра Йонатан Урих. После допроса полиция приняла решение оставить их под стражей. Утром 1 апреля следственные органы обратятся в суд с просьбой продлить их арест.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2025

"Катаргейт": допрос Нетаниягу завершился, Фельдштейн и Урих остаются под стражей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2025

После допроса полиция решила, что Йонатан Урих и Эли Фельдштейн останутся под стражей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2025

По делу "Катаргейт" Нетаниягу допрашивает следователь, знакомый ему по делам 1000 и 2000