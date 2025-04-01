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Израиль

Десятки еврейских экстремистов устроили погром в арабской деревне Дума

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 01 апреля 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 19:41
Десятки еврейских экстремистов устроили погром в арабской деревне Дума
соцсети

Группа из примерно 50 еврейских экстремистов вторглась в палестинскую деревню Дума, где учинила погром: израильтяне поджигали дома местных жителей и били окна в домах и машинах. По информации из палестинских источников, есть пострадавшие.

Как передает радиостанция "Кан Бет", подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции, прибывшие на место происшествия, были вынуждены открыть предупредительный огонь в воздух, чтобы пресечь бесчинства. При попытке скрыться нападавшие совершили наезд на сотрудника полиции. Согласно предварительным данным, пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, в госпитализации он не нуждался.

По имеющейся информации, силами армии и полиции задержаны пятеро участников нападения.

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