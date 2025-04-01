Суд поставил точку в четырехлетней тяжбе о надежности дорожных камер: 9 водителей признаны виновными

Транспортный суд в Ашдоде признал виновными в нарушении скоростного режима девять водителей, которые оспаривали надежность дорожных камер "Алеф-3", в результате чего судебный процесс затянулся на четыре года.

Пресс-служба полиции отмечает: ранее решения по этому вопросу выносились мировым судом и окружным судом Беэр-Шевы, оба суда постановили, что цифровые камеры видеофиксации типа "Алеф-3", установленные на дорогах для измерения скорости, соответствуют израильским стандартам. Суд в Ашдоде вынес дополнительное решение, в котором говорится, что на основании данных камер принять решение о нарушении скоростного режима водителем и вынести судебный вердикт. Таким образом все девять водителей были признаны виновными в нарушении скоростного режима.