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Израиль

Ультрарелигиозная демонстрация на шоссе номер 4: "Умрем, но не призовемся"

время публикации: 01 августа 2024 г., 18:17 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 18:17
Ультрарелигиозная демонстрация на шоссе номер 4: "Умрем, но не призовемся"
Yonatan Sindel/Flash90

Несколько десятков представителей радикальных ультрарелигиозных движений перегородили шоссе номер 4 в районе Бней-Брака, заблокировав движение транспорта в обоих направлениях. Они уложили детей на проезжую часть, расселись на асфальт и развернули плакаты с лозунгами против призыва "харедим" в армию.

Полиция опубликовала официальное сообщение о том, что речь идет о незаконной демонстрации, и что на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые перенаправляют движение и пытаются удалить протестующих с дорожного полотна.

Сообщается, что в связи с акцией протеста шоссе номер 4 перекрыто со стороны развязки Алуф Саде в северном направлении, движение перенаправлено на шоссе 471. Шоссе номер 4 перекрыто также от Эм а-Мошавот в южном направлении, движение перенаправляется через Петах-Тикву.

Израиль
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