NYT: Ханийя убит взрывом бомбы, заложенной несколько месяцев назад

The New York Times со ссылкой на несколько анонимных источников на Ближнем Востоке, включая двоих иранцев и американского чиновника, сообщает, что ликвидация главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране была осуществлена путем задействования взрывного устройства, установленного в гестхаусе, где он остановился, примерно два месяца назад.

По словам пяти информированных источников, имен которых издание не называет, бомба была установлена в гестхаусе примерно два месяца назад. Этот гестхаус предназначен для приема особых гостей, он управляется и охраняется "Корпусом стражей Исламской революции" и является частью большого комплекса "Нешат" в престижном районе на севере Тегерана.

По утверждению этих пяти источников, бомба была приведена в действие дистанционно после подтверждения, что прибывший в Тегеран на инаугурацию президента Исмаил Ханийя находится в своей комнате. В результате взрыва был также убит телохранитель Ханийи Уасим Абу Шаабан. Взрыв привел к частичному обрушению внешней стены, были выбиты несколько окон.

Отмечается, что Ханийя уже несколько раз останавливался в этом гестхаусе во время визитов в Тегеран. Сразу после ликвидации Исмаила Ханийи звучали версии о том, что он был убит при помощи авиаудара или ракетного удара с беспилотника или с самолета, однако The New York Times пишет, что для ликвидации была использована другая брешь в обороне Ирана – "дырка" в системе безопасности тщательно охраняемого комплекса КСИР, позволившая спрятать бомбу и оставить ее незамеченной до нужного момента в течение несколько недель.

По словам нескольких неназванных иранских чиновников, речь идет о катастрофическом провале иранской разведки и огромном позоре для КСИР, использующего этот гостевой комплекс для проведения секретных встреч и размещения важных гостей. По словам источников, подготовка такой операции могла занять многие месяцы и требовала постоянного наблюдения за этим комплексом.