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Израиль

Писатель Давид Гроссман: "В Газе происходит геноцид, и это разрывает мне сердце"

Газа
Война с ХАМАСом
Италия
Израиль
время публикации: 01 августа 2025 г., 18:11 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 18:55
Писатель Давид Гроссман: "В Газе происходит геноцид, и это разрывает мне сердце"
Hadas Parush/Flash90

Израильский писатель Давид Гроссман в интервью итальянскому изданию La Repubblica назвал войну в Газе геноцидом. "Долгие годы я отказывался использовать это слово. Но теперь, после всего увиденного, прочитанного и услышанного от людей, которые там были, я больше не могу его избегать", – пояснил он.

71-летний Давид Гроссман, лауреат Премии Израиля по литературе 2018 года, автор произведений, переведенных на десятки языков, говорит о серьезности гуманитарной ситуации в Газе. Отвечая на вопрос о числе жертв, он отметил: "Мне жаль. Я знаю, что ХАМАС искажает данные. Израиль не может быть единственным виновником всех зверств, свидетелями которых мы становимся. И все же, когда читаешь в газете или слышишь от друзей в Европе сочетание слов "Израиль" и "голод" – это ужасает". Он добавляет: "Я спрашиваю себя – как мы до этого дошли? До того, что нас обвиняют в геноциде? Один лишь факт того, что это слово произносится в связи с Израилем, свидетельствует о том, что происходит нечто ужасное". "Я абсолютно уверен, что проклятие Израиля началось с оккупации палестинских территорий в 1967 году. Наша армия стала сильной, и, обладая абсолютной властью, мы стали думать, что нам позволено все", — поясняет он.

Гроссман, являющийся давним критиком правительства Израиля, в 2024 году подписал открытое письмо общественных деятелей и деятелей искусства, в котором содержался призыв к "прекращению дегуманизации жителей сектора Газы, евреев и израильтян".

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