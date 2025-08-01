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Израиль

Трамп в интервью израильскому телеканалу: "Мы хотим накормить людей в Газе"

Газа
США
Заложники
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 01 августа 2025 г., 16:55 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 17:03
Трамп в интервью израильскому телеканалу: "Мы хотим накормить людей в Газе"
AP Photo/Jacquelyn Martin

Дональд Трамп заявил израильскому 12-му каналу, что США работают над планом, который позволит "накормить людей" в секторе Газы. Журналист Барак Равид беседовал с Трампом до того, как перед ним отчитался специальный посланник Стив Виткофф о своем визите в сектор Газы.

"Мы хотим накормить людей, и это то, что должно было произойти давно", – цитирует 12-й канал президента США. Трамп также обвинил ХАМАС в краже гуманитарной помощи и ее перепродаже населению.

Стив Виткофф, прибывший накануне в Израиль, 1 августа посетил пункт раздачи гуманитарной помощи Gaza Humanitarian Foundation (GHF) в Рафахе. В этой поездке его сопровождал посол США в Израиле Майк Хакаби. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что Виткофф проведет инспекцию пунктов раздачи и потом отчитается перед президентом.

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