Трамп в интервью израильскому телеканалу: "Мы хотим накормить людей в Газе"

Дональд Трамп заявил израильскому 12-му каналу, что США работают над планом, который позволит "накормить людей" в секторе Газы. Журналист Барак Равид беседовал с Трампом до того, как перед ним отчитался специальный посланник Стив Виткофф о своем визите в сектор Газы.

"Мы хотим накормить людей, и это то, что должно было произойти давно", – цитирует 12-й канал президента США. Трамп также обвинил ХАМАС в краже гуманитарной помощи и ее перепродаже населению.

Стив Виткофф, прибывший накануне в Израиль, 1 августа посетил пункт раздачи гуманитарной помощи Gaza Humanitarian Foundation (GHF) в Рафахе. В этой поездке его сопровождал посол США в Израиле Майк Хакаби. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что Виткофф проведет инспекцию пунктов раздачи и потом отчитается перед президентом.