К десантированию гуманитарной помощи в Газу присоединились Испания, Франция и Германия
время публикации: 01 августа 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 18:46
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последние часы на юге и на севере сектора Газы были сброшены с воздуха 126 контейнеров с гуманитарной помощью.
ЦАХАЛ отмечает, что сегодня к операции по десантированию помощи, в которой уже участвуют ОАЭ, Иордания и Египет, впервые присоединились Франция, Испания и Германия.
ЦАХАЛ подчеркивает, что мероприятия по улучшению гуманитарной ситуации в Газе проводятся в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.
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