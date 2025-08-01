К десантированию гуманитарной помощи в Газу присоединились Испания, Франция и Германия

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последние часы на юге и на севере сектора Газы были сброшены с воздуха 126 контейнеров с гуманитарной помощью.

ЦАХАЛ отмечает, что сегодня к операции по десантированию помощи, в которой уже участвуют ОАЭ, Иордания и Египет, впервые присоединились Франция, Испания и Германия.

ЦАХАЛ подчеркивает, что мероприятия по улучшению гуманитарной ситуации в Газе проводятся в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.