ЦАХАЛ сбросил в сектор Газы 32 контейнера с гуманитарной помощью
время публикации: 30 июля 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 18:37
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в соответствии с решениями политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем, ОАЭ, Иорданией и Египтом ЦАХАЛ произвел в среду ряд операций для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы.
В последние несколько часов были сброшены с самолетов 32 контейнера с продовольствием для жителей северной и южной частей сектора.
ЦАХАЛ продолжит при сотрудничестве с международным сообществам оказывать помощь палестинскому населению, подчеркивая, что в секторе Газы нет "специально спровоцированного голода".
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