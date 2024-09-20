Бывший нападающий "Арсенала" задержан за контрабанду наркотиков
время публикации: 20 сентября 2024 г., 15:32 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 15:32
Известный английский футболист Джей Эммануэль-Томас задержан британской полицией по делу о контрабанде марихуаны, сообщает Sky Sports.
В лондонском аэропорту были обнаружены несколько чемоданов с марихуаной. Стоимость наркотика около 600 тысяч фунтов.
По этому делу были задержаны футболист и две женщины.
Джей Эммануэль - Томас - воспитанник лондонского "Арсенала", но за основную команду клуба сыграл всего несколько матчей.
Нападающий выступал за различные команды в Англии, Шотландии, Индии и Таиланде, в том числе "Ипсвич", "Куинз Парк Рейнджерс", "Абердин". В этом сезоне он играет за клуб "Гринок Мортон" (второй дивизион шотландского футбола).
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