Бывший нападающий "Арсенала" задержан за контрабанду наркотиков

Известный английский футболист Джей Эммануэль-Томас задержан британской полицией по делу о контрабанде марихуаны, сообщает Sky Sports.

В лондонском аэропорту были обнаружены несколько чемоданов с марихуаной. Стоимость наркотика около 600 тысяч фунтов.

По этому делу были задержаны футболист и две женщины.

Джей Эммануэль - Томас - воспитанник лондонского "Арсенала", но за основную команду клуба сыграл всего несколько матчей.

Нападающий выступал за различные команды в Англии, Шотландии, Индии и Таиланде, в том числе "Ипсвич", "Куинз Парк Рейнджерс", "Абердин". В этом сезоне он играет за клуб "Гринок Мортон" (второй дивизион шотландского футбола).