Преподаватель, подозреваемый в похищении палестинца, отстранен от работы в Еврейском Университете

Администрация Еврейского Университета в Иерусалиме опубликовала официальное сообщение о том, что старший преподаватель юридического факультета доктор Михаэль Вольфович, который был арестован ранее по подозрению в похищении и избиении палестинрца в Иорданской долине, отстранен от работы до конца семестра.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в сообщении от имени университета указано, что хотя суть подозрений никак не связана с работой преподавателя в университете, учреждение обязано соблюдать безопасную и уважительную среду, свободную от любого несовместимого с ценностями сообщества поведения.

Напомним, девять подозреваемых, включая Саара Офира, в прошлом подозревавшегося в убийстве боевика "Нухбы" (эти подозрения были сняты), были задержаны около недели назад по подозрению в нападении на палестинца.

По подозрениям следствия, подозреваемые похитили палестинца возле ручья Уджа в Биньямине. На экране телефона палестинца была фотография, якобы связывающая его с ХАМАСом, утверждают в полиции. В связи с этим подозреваемые решили похитить его, посадили в машину, увезли в укромное место, где жестоко избили и бросили. При этом нет никаких данных о причастности похищенного к террористической деятельности так и не было найдено.

В МАХАШ утверждают, что после получения жалобы было начато тайное расследование и собрано множество улик, которые связывают подозреваемых с такими преступлениями, как похищение, насилие и издевательства. Суд продлил срок содержания Саара Офира под стражей на семь дней. Михаэль Вольфкович был отправлен под домашний арест сроком на восемь дней.

Адвокат Михаэля Вольфовича на заседании суда заявил, что его подзащитный является одним из ведущих специалистов в области криминологии, автором известных статей и книг, он служит волонтером в полиции и не имеет криминального прошлого.