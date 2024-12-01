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Израиль

Начинается призыв в первую роту новой ультраортодоксальной бригады ЦАХАЛа

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 01 декабря 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 09:21
Начинается призыв в первую роту новой ультраортодоксальной бригады ЦАХАЛа
Yonatan Sindel/Flash90

1 декабря начинается зимний призыв в боевые подразделения армии обороны Израиля. 60% призываемых – юноши, 40% – девушки. Будет призван 1041 репатриант, в основном из России, Украины и США.

Два дня будут посвящены призыву ультраортодоксального населения. Как сообщает "Макор Ришон", 12 декабря будет производиться набор в уже существующие подразделения, такие как "Нецах Иегуда", "Томер" и "Хец". 26 должна быть призвана первая рота новой ультраортодоксальной бригады "Хашмонаим".

Планируется, что штатный состав бригады будет насчитывать 3000 человек, в нее войдут два батальона срочников и один – резервистов. Однако формирование подразделения столкнулось с трудностями из-за отказа ультраортодоксов идти в армию.

Около недели назад сообщалось, что в бригаду "Хашмонаим" удалось призвать всего 15 бойцов при целевом наборе в 300 человек, то есть, всего 5% от запланированного состава. Еще примерно 50 молодых "харедим" проходят процедуру призыва.

Израиль
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