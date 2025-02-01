В Хан-Юнисе Офер Кальдерон передан "Красному Кресту". Он передвигается самостоятельно

Туда прибыли не менее десяти машин с вооруженными террористами. Они оцепили место, где будет производиться передача похищенных. Боевики позируют перед фотографами.

Машины "Красного Креста" прибыли в Хан-Юнис. Там, как ожидается, будут освобождены двое из трех похищенных: Ярден Бибас и Офер Кальдерон.

Сегодня, 1 февраля, террористы ХАМАСа освободят трех заложников, которых удерживали в секторе Газы 484 дня. На свободу выйдут Офер Кальдерон (54), Шмуэль Кит Сигал (65) и Ярден Бибас (35).

Предположительно, троих заложников, которые будут освобождены ХАМАСом в субботу, передадут "Красному Кресту" в двух местах: в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, и в Джабалии, на севере сектора.