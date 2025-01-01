Группа экспертов оценила дисциплину в боевых частях ЦАХАЛа

Группа из одиннадцати экспертов, которую возглавил генерал-майор запаса Моти Барух, составила отчет о соблюдении оперативной дисциплины в боевых частях ЦАХАЛа, выполнении приказов, уставных норм и правил поведения на обоих основных фронтах – северном и южном.

Проверка была начата на фоне инцидента, в результате которого 20 ноября прошлого года погибли сержант Гур Кехати и краевед Зеэв Ханох Эрлих.

Отчет, опубликованный ЦАХАЛом, показал, что из-за оперативной усталости различных подразделений, находившихся в зоне боевых действиях более года и трех месяцев, наблюдалось снижение дисциплины, что привело к инцидентам, которых можно было бы избежать.

Было установлено, что проникновение гражданских лиц на территорию боевых действий без разрешения не является распространенным явлением, отдельные такие случаи рассматриваются особо.

Кроме того, установлено, что по мере продолжения войны снизилась строгость соблюдения информационной безопасности, зафиксированы случаи использования мобильных телефонов в зонах боевых действий, а также публикация видеороликов с точным местоположением. рекомендовала немедленно принять меры по повышению оперативных стандартов и укреплению основ военной дисциплины.

Напомним, Эрлих был приглашен армией для помощи в поиске укрытий террористов "Хизбаллы" в развалинах древней крепости и погиб вместе с Гуром Кехати в результате столкновения с террористами. Военная полиция под контролем командующего Северным военным округом все еще ведет расследование обстоятельств этого происшествия.