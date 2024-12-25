Родственники погибшего солдата сорвали церемонию памяти Зеэва Ханоха Эрлиха

Близкие погибшего в Южном Ливане сержанта Гура Кехати ворвались на церемонию памяти краеведа Зеэва Ханоха Эрлиха, который был приглашен армией для помощи укрытий террористов "Хизбаллы" в развалинах древней крепости и погиб вместе с Гуром Кехати в результате столкновения с террористами.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, родственники сержанта Кехати возмущались, что Эрлиха чествуют, как погибшего военного (напомним, сразу после инцидента ЦАХАЛ признал 71-летнего Зеэва Ханоха Эрлиха военнослужащим, погибшим в ходе боевых действий, поскольку он был приглашен армией, и армия несет ответственность за его гибель на поле боя).

Однако близкие сержанта Гура Кехати считают иначе. Они возмущались, что на церемонии памяти Эрлиха нет фотографий Гура, погибшего вместе с ним, нигде не упомянуто его имя, и утверждали, что Эрлих был гражданским и должен считаться гражданским, в то время как их сын был военнослужащим и погиб как военнослужащий.

Отец погибшего солдата возмущался, что на церемонии памяти краеведа присутствует командир бригады "Шомрон", в то время как их сына даже не упомянули. Бригадный генерал в отставке Асаф Агмон, дед Гура Кехати, заявил, что "ЦАХАЛ ведет расследование против того, чью память эти люди пришли почтить" и заявил, что Зеэв Ханох Эрлих "совершил преступление, которое привело к гибели солдата ЦАХАЛа" – его внука.

Напомним, начальник штаба бригады "Голани" полковник резерва Йоав Яром ранее заявил, что он лично несет ответственность за гибель известного израильского краеведа и историка 71-летнего Зеэва Ханоха Эрлиха на юге Ливана. В связи с этим Яром попросил освободить его от занимаемой должности.

По информации 12 канала ИТВ, именно полковник резерва Йоав Яром принял решение впустить Зеэва Ханоха Эрлиха в Южный Ливан, и это решение было продиктовано оперативной необходимостью: за несколько дней до инцидента в данном районе боевики "Хизбаллы" убили бойца "Голани".

Поскольку военнослужащие не могли понять, где скрываются боевики, они решили обратиться к известному археологу, исследователю и краеведу Зеэву Эрлиху, который очень хорошо знает этот район: террористы используют в качестве выхода из подземной инфраструктуры "Хизбаллы" древнюю крепость, гробницу пророка Шимона возле современной ливанской деревни Шэма.

По информации издания, исследователь откликнулся на просьбу армии, но Йоав Яром не проверил, был ли Зеэв Ханох Эрлих мобилизован в качестве резервиста и получил ли он разрешение на въезд в Ливан. Эрлих прибыл в Ливан в военной форме и в бронежилете, с точки зрения военнослужащих, он был защищен. Они вошли в крепость, и Эрлих привел их к шахте, там они столкнулись с вооруженными террористами, Зеэв Ханох Эрлих и сержант Гур Кехати были убиты, начштаба бригады "Голани" полковник резерва Йоав Яром был ранен.

Военная полиция под контролем командующего Северным военным округом ведет расследование обстоятельств происшествия, проверяется, в частности, подозрение о халатности: почему не были получены все разрешения, и каким образом человек, который фактически не был мобилизован, был приглашен на помощь военным.

Начальник управления кадров ЦАХАЛа признал Зеэва Ханоха Эрлиха погибшим в бою военнослужащим, исходя из предпосылок, что раз он был приглашен военными, армия несет ответственность за его гибель.