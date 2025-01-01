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Израиль

В результате ДТП на 4-м шоссе пострадали пять человек

ДТП
время публикации: 01 января 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 23:53
В результате ДТП на 4-м шоссе пострадали пять человек
Пресс-служба МАДА

Авария с участием двух легковых машин и автобуса произошла в районе перекрестка Аба Гилель Сильвер на 4-м шоссе. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали пять человек, состояние одного из них тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу "Барзилай".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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