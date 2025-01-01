В ДТП на 531-й трассе тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 01 января 2025 г., 18:41 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 18:41
Авария произошла на 531-й трассе, в районе развязки Хен. По всей видимости, мотоциклист был сбит машиной.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист, мужчина примерно 50 лет, получил множественные травмы. Он был доставлен в больницу "Меир" в тяжелом состоянии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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