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Израиль

В ДТП на 531-й трассе тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 01 января 2025 г., 18:41 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 18:41
В ДТП на 531-й трассе тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Авария произошла на 531-й трассе, в районе развязки Хен. По всей видимости, мотоциклист был сбит машиной.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист, мужчина примерно 50 лет, получил множественные травмы. Он был доставлен в больницу "Меир" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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