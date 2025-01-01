В ДТП на 531-й трассе тяжело травмирован мотоциклист

Авария произошла на 531-й трассе, в районе развязки Хен. По всей видимости, мотоциклист был сбит машиной.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист, мужчина примерно 50 лет, получил множественные травмы. Он был доставлен в больницу "Меир" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.