Статистика 2024 года: в 50% тяжелых ДТП замешаны водители-арабы

Национальное управление безопасности дорожного движения опубликовалостатистику погибших и пострадавших в результате ДТП в 2024 году: в ушедшем году на дорогах Израиля погибло 436 человек, это на 21% больше, чем годом ранее (361 погибший). Таким образом, 2024 год стал рекордным по количеству жертв ДТП за последние годы, на одного человека превысив показатель 2007 года, когда погибли 435 человек.

Наиболее заметным был рост количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в арабском секторе: 159 погибших за год, что на 62% больше, чем в 2023 году, когда погибли 98 представителей арабского сектора. По данным Управления безопасности дорожного движения, ушедший год был самым смертоносным для арабского сектора в сфере погибших в ДТП за всю историю страны.

Наиболее уязвимой в арабском секторе остается категория детей в возрасте от рождения до 14 лет – в 2024 году на дорогах страны погиб 31 ребенок, 17 из них были пешеходами. Большая часть наездов со смертельным исходом происходила рядом с домом, где детей давили машинами, видимо, не заметив. Отмечается, что в целом по Израилю в результате ДТП погиб 41 ребенок в возрасте до 14 лет, из них 31, как уже было сказано – дети из арабского сектора.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения, водители-арабы замешаны в 50% аварий на дорогах страны, а их доля среди погибших в результате ДТП составляет 37%, почти вдвое больше доли арабов среди населения Израиля.

Существенно выросло количество погибших и покалеченных водителей двухколесного транспорта – электровелосипедов, мотоциклов, скутеров и тому подобного. В 2024 году погибло 97 водителей двухколесного транспорта, что на 26% больше, чем годом ранее (77 погибших). Наблюдается увеличение количества случаев езды без водительских прав: треть погибших мотоциклистов и велосипедистов не имели прав на вождение этого вида транспорта. По данным Управления безопасности дорожного движения, 0,5% от общего количества мотоциклистов и велосипедистов до 24-летнего возраста гибнут или получают увечья в результате ДТП.

65 погибших в результате ДТП в 2024 году – представители категории "молодой водитель" до 24-летнего возраста. Речь идет о росте на 55% по сравнению с данными за 2023 год. 31 погибший молодой водитель – представители арабского сектора, 13 из них погибли во время езды на двухколесном транспорте. Всего среди погибших молодых водителей 36 человек погибли во время езды на двухколесном транспорте.

На внутригородских дорогах в ушедшем году погибли 155 человек в сравнении со 157 в 2023 году, на междугородних шоссе погибли 268 человек, что на 35% больше, чем годом ранее (198 погибших).

В категории пострадавших при ДТП зафиксировано небольшое снижение: тяжелые травмы в результате дорожно-транспортных происшествий в ушедшем году получили 2443 человека, что на 8% меньше, чем годом ранее. Легкие травмы в 2024 году в результате ДТП получили 10863 человека (для сравнения – 12863 в 2023 году).

Отмечается, что в статистике приведены данные, верные на 1 января 2025 года, возможны изменения после получения полной статистики по городам до 1 февраля 2025 года.