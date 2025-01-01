Полиция эвакуирует посетителей торгового центра в Хайфе из-за возгорания на складе

В торговом центре в Хайфе произошло возгорание в одном из складских помещений. В связи с распространением дыма по торговому центру было принято решение об эвакуации посетителей и работников.

Пресс-служба полиции передала, что эвакуация осуществляется полицейскими из отделения полиции в Тират-Кармеле.

Пожарная служба сообщила, что ситуация находится под контролем.

Нет сообщений о пострадавших в результате пожара.