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Израиль

Полиция эвакуирует посетителей торгового центра в Хайфе из-за возгорания на складе

Пожары
время публикации: 01 января 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 19:24
Полиция эвакуирует посетителей торгового центра в Хайфе из-за возгорания на складе
Пресс-служба пожарной службы

В торговом центре в Хайфе произошло возгорание в одном из складских помещений. В связи с распространением дыма по торговому центру было принято решение об эвакуации посетителей и работников.

Пресс-служба полиции передала, что эвакуация осуществляется полицейскими из отделения полиции в Тират-Кармеле.

Пожарная служба сообщила, что ситуация находится под контролем.

Нет сообщений о пострадавших в результате пожара.

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