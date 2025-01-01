Полиция эвакуирует посетителей торгового центра в Хайфе из-за возгорания на складе
время публикации: 01 января 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 19:24
В торговом центре в Хайфе произошло возгорание в одном из складских помещений. В связи с распространением дыма по торговому центру было принято решение об эвакуации посетителей и работников.
Пресс-служба полиции передала, что эвакуация осуществляется полицейскими из отделения полиции в Тират-Кармеле.
Пожарная служба сообщила, что ситуация находится под контролем.
Нет сообщений о пострадавших в результате пожара.