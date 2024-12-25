Родителей погибших наблюдательниц пригласили прослушать их последние записи

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что по распоряжению главы Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Гарци А-Леви, на этой неделе родителям погибших на военной базе "Нир-Оз" наблюдательниц ("тацпитаниот") были переданы фрагменты записей переговоров по внутренней связи, сделанных за сутки до гибели девушек в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что если найдутся дополнительные аудиозаписи переговоров погибших наблюдательниц, они также будут переданы их семьям.

В пятницу, 27 декабря, глава Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майор Дадо Бар Калифа встретится с семьями погибших девушек для прослушивания всех записей последних суток перед их гибелью.

Напомним, в понедельник вечером, после более года просьб, протестов и судом ЦАХАЛ согласился предоставить семьям погибших наблюдательниц записи разговоров. Однако если во время разбирательства в БАГАЦе представители Армии обороны Израиля обещали предоставить аудиозаписи, на которых можно услышать голоса девушек, за сутки до "черной субботы" или с последнего дежурства каждой из них, то по итогу это не было сделано.

Семьи погибших девушек получили частичные записи пятницы, 6 октября 2023 года (примерно до 18:30), а за субботу 7 октября – только две короткие записи длиной в несколько секунд с 4:47. Остальные записи, включая ночь с шестого на седьмое октября, так и не были переданы.

И хотя представители армии обещали индивидуальный подход, чтобы каждая семья смогла услышать голос своей дочери незадолго до ее гибели, некоторые семьи вообще не услышали голосов своих дочерей, поскольку записи переговоров были сделаны до или после смен девушек.

Осиротевшие родители наблюдательниц говорят, что они чувствуют себя униженными ЦАХАЛом, ведь обещание передать эти записи было лишь малой частью просьбы родителей. Семьи погибших девушек пытаются понять, что происходило на базе в канун "черной субботы", они пытаются составить полную картину, но с каждым разом убеждаются, что ЦАХАЛ скрывает от них судьбу их детей.

В ЦАХАЛе отрицают, что скрывают что-либо от семей погибших. "ЦАХАЛ позволит всем семьям согласовать время для прослушивания полного варианта записей вплоть до начала террористической атаки, – указано в этом сообщении. – Армия обороны Израиля открыта для выполнения запросов семей, и мы не имеем намерений причинять семьям дополнительные страдания". ЦАХАЛ также выражает сожаления о причиненном близким погибших ущербе.