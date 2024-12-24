Исраэль Кац приказал отдать семьям наблюдательниц полные записи

Министр обороны Исраэль Кац отдал распоряжение передать семьям погибших на базе "Нахаль-Оз" в "черную субботу" 7 октября наблюдательниц ("тацпитаниот") полные записи последней смены девушек, за исключением фрагментов с высокой секретностью.

Кац подчеркнул, что армия обязана соблюдать полную прозрачность в отношении семей погибших военнослужащих, и добавил, что данное решение является частью его политики по углублению связей с семьями военнослужащих и предоставлению им максимально полной информации.

ЦАХАЛ, отреагировав на это указание, вновь повторяет, что от семей погибших девушек не скрывают никакой информации. "В понедельник записи были переданы после многочисленных проверок и серьезной проведенной работы, – повторили представители ЦАХАЛа опубликованное ранее сообщение. "ЦАХАЛ позволит всем семьям согласовать время для прослушивания полного варианта записей вплоть до начала террористической атаки", – подчеркивают в Армии обороны Израиля.

Напомним, в понедельник вечером, после более года просьб, протестов и судом ЦАХАЛ согласился предоставить семьям погибших наблюдательниц записи разговоров. Однако если во время разбирательства в БАГАЦе представители Армии обороны Израиля обещали предоставить аудиозаписи, на которых можно услышать голоса девушек, за сутки до "черной субботы" или с последнего дежурства каждой из них, то по итогу это не было сделано.

Семьи погибших девушек получили частичные записи пятницы, 6 октября 2023 года (примерно до 18:30), а за субботу 7 октября – только две короткие записи длиной в несколько секунд с 4:47. Остальные записи, включая ночь с шестого на седьмое октября, так и не были переданы.

И хотя представители армии обещали индивидуальный подход, чтобы каждая семья смогла услышать голос своей дочери незадолго до ее гибели, некоторые семьи вообще не услышали голосов своих дочерей, поскольку записи переговоров были сделаны до или после смен девушек.

Осиротевшие родители наблюдательниц говорят, что они чувствуют себя униженными ЦАХАЛом, ведь обещание передать эти записи было лишь малой частью просьбы родителей. Семьи погибших девушек пытаются понять, что происходило на базе в канун "черной субботы", они пытаются составить полную картину, но с каждым разом убеждаются, что ЦАХАЛ скрывает от них судьбу их детей.