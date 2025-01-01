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Израиль

"Автомобильный теракт" возле деревни Дир-Кадис. Подробности

Теракт
Иудея и Самария
время публикации: 01 января 2025 г., 21:04 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 21:04
"Автомобильный теракт" возле деревни Дир-Кадис. Подробности
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что наезд на израильских военнослужащих возле деревни Дир-Кадис был терактом. Легкие ранения получила девушка-военнослужащая.

Сообщается, что в зоне ответственности бригады "Эфраим" палестинский водитель направил автомобиль в сторону военнослужащих, совершил наезд, после чего попытался скрыться. Террорист нейтрализован.

Военнослужащей была оказана необходимая медицинская помощь на месте, она не нуждается в госпитализации. Родные девушки уведомлены о случившемся.

Израиль
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