"Автомобильный теракт" возле деревни Дир-Кадис. Подробности

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что наезд на израильских военнослужащих возле деревни Дир-Кадис был терактом. Легкие ранения получила девушка-военнослужащая.

Сообщается, что в зоне ответственности бригады "Эфраим" палестинский водитель направил автомобиль в сторону военнослужащих, совершил наезд, после чего попытался скрыться. Террорист нейтрализован.

Военнослужащей была оказана необходимая медицинская помощь на месте, она не нуждается в госпитализации. Родные девушки уведомлены о случившемся.