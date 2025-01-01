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Израиль

В Бней-Браке мужчина разбился насмерть, упав с высоты

Мада
Несчастные случаи
Полиция
время публикации: 01 января 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 14:02
В Бней-Браке мужчина разбился насмерть, упав с высоты
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан в 12:11 поступило сообщение о мужчине, которого обнаружили лежащим в бессознательном состоянии на улице Мецада в Бней-Браке.

Прибывшие на место происшествия медики МАДА сообщают, что у пострадавшего была сильная черепно-мозговая травма, он не дышал, и у него не было пульса. После продолжительных реанимационных мероприятий медики были вынуждены констатировать смерть мужчины.

Свидетели инцидента рассказали, что пострадавший упал с высоты. Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.

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