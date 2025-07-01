Владелец тель-авивского кафе не пустил бывшую заложницу в туалет: "Он напомнил мне ХАМАС"

Даниэла Гильбоа, наблюдательница ЦАХАЛа, похищенная террористами и освобожденная после 477 дней в Газе, в своем Instagram поделилась обидой, оставшейся после прогулки по Тель-Авиву.

В туристическом районе Неве-Цедек Даниэла зашла в кафе "Нина" и попросила разрешения сходить в туалет, но получила отказ. "Небольшой триггер и сжимается сердце, и это возвращает тебя в Газу, в то время, когда тебе указывали, когда можно в туалет, а когда нельзя", – написала она.

Даниэла вышла из кафе, но, поняв, что ей предстоит долгая дорога, а в туалет ей необходимо срочно, вернулась, в надежде, что произошло недоразумение и его удастся разрешить. "Тот же человек продолжил со мной спорить и говорить "нет", и это слышали окружающие. И я ему сказала буквально следующее: "Твое поведение напоминает мне террористов, которые сказали мне "нет", когда я умоляла их отпустить меня в туалет. И каким был его ответ? Кому какое дело до того, что ты была заложницей? Тебе говорят нет, значит – нет. Иди отсюда!"

Даниэла также отмечает, что никто из находившихся в кафе людей не пытался вступиться за нее.

Сайт "Мако" связался с владельцем кафе Эялем Левингейтом, который в беседе с журналистом повторил, что речь идет о частной территории, туалетом могут пользоваться только клиенты кафе, а также выразил недоумение по поводу того, что недовольная клиентка "приплела не к месту свое пребывание в плену". "Нет никакой связи между этими событиями. Ей должно быть стыдно использовать это в таких целях. Я тоже хожу на демонстрации в поддержку заложников, а ей должно быть стыдно использовать это для таких целей… Это частный бизнес, если всех пускать в туалет и каждый раз сливать бак воды, нам придет счет за воду в 1000 шекелей". "Мако" пишет, что в конце беседы владелец кафе добавил: "Я приглашаю ее на кофе, если она обиделась".