Машина столкнулась с квадроциклом в Изреэльской долине, тяжело ранен мужчина
время публикации: 28 июня 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 21:06
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 20:22 поступило сообщение о ДТП на шоссе 77 неподалеку от развязки Ишай: легковой автомобиль столкнулся с квадроциклом ("трактороном").
В результате аварии мужчина в возрасте примерно 19 лет получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, после оказания неотложной помощи его эвакуировали в больницу РАМБАМ.
В результате столкновения также ранения получила женщина, она была доставлена в больницу "А-Эмек" с легкими травмами.
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