Машина столкнулась с квадроциклом в Изреэльской долине, тяжело ранен мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 20:22 поступило сообщение о ДТП на шоссе 77 неподалеку от развязки Ишай: легковой автомобиль столкнулся с квадроциклом ("трактороном").

В результате аварии мужчина в возрасте примерно 19 лет получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, после оказания неотложной помощи его эвакуировали в больницу РАМБАМ.

В результате столкновения также ранения получила женщина, она была доставлена в больницу "А-Эмек" с легкими травмами.