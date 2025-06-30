Мужчина на электросамокате врезался в дерево в Тель-Авиве, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице Дерех Шломо в Тель-Авиве, где электросамокат врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия медики оказали упавшему с электросамоката мужчине в возрасте около 38 лет неотложную помощь, послее чего эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.

Пострадавший получил тяжелые травмы головы и корпуса.