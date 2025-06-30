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Израиль

Мужчина на электросамокате врезался в дерево в Тель-Авиве, он в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 30 июня 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 16:28
Мужчина на электросамокате врезался в дерево в Тель-Авиве, он в тяжелом состоянии
Miriam Alster/FLASH90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице Дерех Шломо в Тель-Авиве, где электросамокат врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия медики оказали упавшему с электросамоката мужчине в возрасте около 38 лет неотложную помощь, послее чего эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.

Пострадавший получил тяжелые травмы головы и корпуса.

Израиль
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