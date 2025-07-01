"Махане Мамлахти" больше нет. Партия Ганца возвращается к истокам – "Кахоль-Лаван"

Бени Ганц и члены его фракции по итогам консультаций приняли решение вернуть партии название "Кахоль Лаван", которое было изменено в ходе последней предвыборной кампании. Партия также запустила новый рекламный брендинговый кампейн под лозунгом "Израиль приходит к согласию".

В рамках рекламной кампании будут публиковаться новые фотографии, видеоролики и новая графика: "Кахоль-Лаван" делает ставку на необходимость внутриизраильского согласия и достижения единства между всеми частями израильского общества.

Ожидаются также многочисленные встречи и мероприятия на местах, в рамках которого руководство и активисты партии будут встречаться с самыми разными целевыми аудиториями.

"Мы продолжаем путь, по которому мы шли с самого первого дня – путь к объединению и сплочению всего израильского общества, – подчеркнул председатель партии Бени Ганц. – Особенно сейчас, после трагедии седьмого октября, после "Хизбаллы" и Ирана – всем нам нужно достичь согласие и залечить наш раскол. Больше нет лагерей, все мы – "Кахоль-Лаван".