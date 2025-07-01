Обвинительное заключение: 76-летний Ами Коэн сбил на пешеходном переходе 78-летнюю женщину

Государственная прокуратура представила в суд по транспортным делам обвинительное заключение против 76-летнего Ами Коэна, который в декабре 2024 года выполнял разворот в центре Тель-Авива и сбил переходившую улицу на зеленый свет светофора 78-летнюю Мехин Мизрахи. Ему вменяется причинение смерти по неосторожности.

По данным обвинительного заключения, 16 декабря 2024 года Ами Коэн находился за рулем коммерческого автомобиля, не имея при этом действующего водительского удостоверения. На перекрестке улиц Моше Даян и "Махаль" в Тель-Авиве он совершил разворот, не приняв необходимых для такого маневра мер предосторожности, и сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на зеленый свет по встречной полосе от той, с которой он поворачивал.

Сбив женщину, Коэн продолжил движение, переехал Мехин Мизрахи колесами автомобиля, и лишь после этого остановился и вышел из машины. Мизрахи была доставлена в больницу с крайне тяжелыми травмами в критическом состоянии и скончалась через несколько часов.

Прокуратура обратилась к суду с просьбой лишить обвиняемого водительского удостоверения до завершения судебных разбирательств: представители прокуратуры указывают, что продолжение его вождения представляет опасность для окружающих, поскольку Ами Коэн не осознает ответственности водителя.