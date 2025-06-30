"Ад-Дияр": соглашение Израиля и Сирии будет подписано в ближайшие недели или месяцы

Выходящая в Бейруте газета "Ад-Дияр"

цитирует информированные источники, согласно которым вопрос о подписании мирного соглашения между Сирией и Израилем уже решен – это произойдет в ближайшие недели или месяцы.

"На Ливан также оказывается значительное давление, чтобы подписать подобное соглашение или одновременно с Сирией, или немного позже. Нельзя исключать, что это давление еще более возрастет, чтобы добиться реализации американского плана в установленные временные рамки", – рассказал один из источников.

29 июня агентство Anadolu опубликовало интервью с послом США в Турции Томасом Барраком, который одновременно является эмиссаром американской администрации в Сирии. Он выразил надежду на увеличение числа арабских государств, нормализовавших отношения с Израилем.

"Президент Ахмад аш-Шараа не испытывает к Израилю ненависти. Он хочет, чтобы на той границе воцарился мир. Полагаю, это произойдет и с Ливаном. Соглашение с Израилем для этих стран необходимость", – заявил Баррак.