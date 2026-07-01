x
01 июля 2026
|
последняя новость: 23:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июля 2026
|
01 июля 2026
|
последняя новость: 23:45
01 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": во время встречи Нетаниягу с солдатами в Ливане девушек попросили покинуть помещение

Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
время публикации: 01 июля 2026 г., 22:48 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 22:53
"Кан": во время встречи Нетаниягу с солдатами в Ливане девушек попросили покинуть помещение
Управления Канцелярии Премьер-министра

Мать девушки, проходящей службу в артиллерийском подразделении на юге Ливана, рассказала "Кан-11", что во время визита Нетаниягу командиры приказали девушкам-военнослужащим покинуть помещение, чтобы не попадаться на глаза бойцам религиозного подразделения "Хашманаим".

По словам матери, четыре девушки-военнослужащие, участвовавшие в подготовке здания к визиту премьер-министра, затем были вынуждены в течение четырех часов "прятаться" на нижнем этаже соседнего здания. Мать девушки добавила, что таким образом командиры хотели проявить уважение к ультраортодоксальным солдатам, с которыми встречался Нетаниягу.

Пресс-служба ЦАХАЛа, комментируя сюжет телеканала "Кан-11", сообщила, что "с учетом условий на вражеской территории мероприятие было недостаточно хорошо спланировано". В армии пообещали расследовать инцидент.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2026

Кнессет утвердил в первом чтении Основной закон об изучении Торы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2026

Глава ЦИК потребовал удалить из соцсетей Нетаниягу видео со встречи с командованием ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2026

Биньямин Нетаниягу и Исраэль Кац посетили зону безопасности на юге Ливана