"Кан": во время встречи Нетаниягу с солдатами в Ливане девушек попросили покинуть помещение

Мать девушки, проходящей службу в артиллерийском подразделении на юге Ливана, рассказала "Кан-11", что во время визита Нетаниягу командиры приказали девушкам-военнослужащим покинуть помещение, чтобы не попадаться на глаза бойцам религиозного подразделения "Хашманаим".

По словам матери, четыре девушки-военнослужащие, участвовавшие в подготовке здания к визиту премьер-министра, затем были вынуждены в течение четырех часов "прятаться" на нижнем этаже соседнего здания. Мать девушки добавила, что таким образом командиры хотели проявить уважение к ультраортодоксальным солдатам, с которыми встречался Нетаниягу.

Пресс-служба ЦАХАЛа, комментируя сюжет телеканала "Кан-11", сообщила, что "с учетом условий на вражеской территории мероприятие было недостаточно хорошо спланировано". В армии пообещали расследовать инцидент.