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Израиль

Глава ЦИК потребовал удалить из соцсетей Нетаниягу видео со встречи с командованием ЦАХАЛа

Биньямин Нетаниягу
Выборы 2026
время публикации: 01 июля 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 17:21
Глава ЦИК потребовал удалить из соцсетей Нетаниягу видео со встречи с командованием ЦАХАЛа
Chaim Goldberg/Flash90

Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг распорядился удалить одну из видеозаписей из официальных аккаунтов канцелярии премьер-министра и из личных блогов Биньямина Нетаниягу.

Это решение было принято после обращения общественной организации "Бохрим бе-Исраэль" ("Выбираем Израиль"), утверждавшей, что речь идет о незаконной предвыборной агитации с использованием государственных ресурсов.

В видео, подвергшемся критике, запечатлена встреча Биньямина Нетаниягу с высшим командованием ЦАХАЛа. Судья Сольберг отметил, что одновременная публикация ролика на официальном и личном аккаунтах "вызывает затруднение": "если это предвыборная агитация, ей не место на официальных ресурсах, а если нет, то непонятно, зачем ее дублировать на всех ресурсах".

Израиль
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