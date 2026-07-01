Глава ЦИК потребовал удалить из соцсетей Нетаниягу видео со встречи с командованием ЦАХАЛа

Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг распорядился удалить одну из видеозаписей из официальных аккаунтов канцелярии премьер-министра и из личных блогов Биньямина Нетаниягу.

Это решение было принято после обращения общественной организации "Бохрим бе-Исраэль" ("Выбираем Израиль"), утверждавшей, что речь идет о незаконной предвыборной агитации с использованием государственных ресурсов.

В видео, подвергшемся критике, запечатлена встреча Биньямина Нетаниягу с высшим командованием ЦАХАЛа. Судья Сольберг отметил, что одновременная публикация ролика на официальном и личном аккаунтах "вызывает затруднение": "если это предвыборная агитация, ей не место на официальных ресурсах, а если нет, то непонятно, зачем ее дублировать на всех ресурсах".