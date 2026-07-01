Кнессет утвердил в первом чтении Основной закон об изучении Торы

В среду, 1 июля, на пленарном заседании Кнессета в первом чтении был утвержден Основной закон об изучении Торы, на принятии которого настаивали религиозные партии. Закон поддержали 63 парламентария, 53 были против.

Поскольку законопроект имеет статус Основного закона, было необходимо, чтобы его поддержали не менее 61 парламентария. Незадолго до начала голосования в Кнессет для голосования приехал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Двое депутатов от "Ликуда", Дан Илуз и Юлий Эдельштейн, проголосовали против законопроекта.

В изначальном тексте законопроекта учебу в йешиве намеревались приравнять к службе в ЦАХАЛе с точки зрения статуса, прав и льгот, которые получают обучающиеся, но позднее этот параграф был изъят из законопроекта. В обсуждаемом сегодня в Кнессете документе говорится, что "изучение Торы признается одной из основополагающих ценностей государства Израиль". Изучающие Тору объявлены людьми, приносящими большую пользу государству Израиль.