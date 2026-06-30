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Израиль

Комиссия Кнессета одобрила Основной закон об изучении Торы к голосованию пленумом

Харедим
Законы
Призыв ультраортодоксов
ШАС
Яадут а-Тора
время публикации: 30 июня 2026 г., 14:18 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 14:21

Комиссия Кнессета утвердила к голосованию в первом чтении Основной закон об изучении Торы. Напомним, этот законопроект был утвержден на пленарном заседании Кнессета около трех недель назад в предварительном чтении. На голосование в первом чтении он будет подан в среду, 1 июля.

Этот законопроект должен стать альтернативой не утвержденному закону о призыве. Согласно изначальному тексту законопроекта, учеба в йешиве будет приравнена к службе в ЦАХАЛе с точки зрения статуса, прав и льгот, которые получат обучающиеся.

В то же время, в коалиции опасаются, что закон в таком его виде отпугнет избирателей В политических кругах утверждают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность изъять спорные параграфы из текста законопроекта, оставив его исключительно декларативным, лишенным влияния на социальный или иной статус.

Юридический советник правительства возражает против утверждения закона, касающегося призыва и наделяющего учащихся тем или иным статусом. Ожидается, что в случае утверждения, этот законопроект будет заблокирован Высшим судом справедливости (БАГАЦем).

Израиль
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