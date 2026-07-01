Оппоненты осуждают Нетаниягу за заявление в эфире 14-го канала, связанное с трагедией 7 октября

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал волну критики после интервью в программе "Патриоты" на 14-м канале. Ведущий Инон Магаль спросил его, что изменилось в нем после резни 7 октября. Нетаниягу сначала сказал, что сделал выводы, касающиеся израильской доктрины безопасности.

"Скажем так, я извлек уроки. Сделал выводы. Нужно двигаться вместе с реальностью", – заявил премьер-министр. Затем он сказал, что главный вывод – необходимость буферных зон на территории противника, а не на территории Израиля, чтобы приграничные населенные пункты не превращались в особую "фронтирную" зону.

Но затем, отвечая на уточняющий вопрос о личных изменениях, Нетаниягу с улыбкой произнес: "Прежде всего, я немного похудел".

Это высказывание вызвало резкую реакцию в соцсетях и со стороны политических оппонентов. Критики заявили, что шутка была неуместной на фоне трагедии 7 октября 2023 года, когда были убиты около 1200 человек и около 250 были похищены террористами.

Бывший начальник генштаба, основатель партии "Яшар" Гади Айзенкот назвал Нетаниягу "оторванным от реальности, непригодным и недостойным" занимать пост главы правительства. Он вновь заявил о необходимости создания государственной комиссии по расследованию провалов, приведших к катастрофе 7 октября.

В партии НДИ заявили, что "глава правительства 7 октября продолжает насмехаться и убегать от ответственности".

Журналист Надав Эяль (13-й канал) написал, что "все изменились после 7 октября, кроме него", назвав ответ Нетаниягу проявлением презрения.

Ряд СМИ напоминают, что Биньямин Нетаниягу до сих пор не взял на себя прямую личную ответственность за события 7 октября и выступает против создания государственной комиссии по расследованию, предлагая вместо этого иной формат проверки, контролируемый политическим руководством.