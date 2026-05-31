последняя новость: 14:31
Израиль

Нетаниягу: ЦАХАЛ занял Бофор, мы вернулись

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 31 мая 2026 г., 13:50 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 13:59
Нетаниягу: ЦАХАЛ занял Бофор, мы вернулись
Маайан Туаф/GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что бойцы ЦАХАЛа заняли крепость Бофор на юге Ливана и подняли там флаг Израиля и флаг бригады "Голани". "Мы вернулись в Бофор", – сказал глава правительства.

Нетаниягу напомнил, что 44 года назад Бофор стал символом героического боя израильских солдат, но одновременно и символом глубокого внутреннего раскола. По его словам, сегодня Израиль вернулся туда "иначе – единым, решительным и сильным как никогда".

Израильский премьер заявил, что с начала "Войны возрождения" (7 октября 2023 года) были ликвидированы 8000 боевиков "Хизбаллы", из них 3000 – с начала операции против иранского режима аятолл "Рычание льва" (с 28 февраля 2026 года), и 700 – только за последний месяц.

Нетаниягу сообщил, что поручил ЦАХАЛу расширять наземные действия в Ливане. Он заявил, что израильские силы пересекли Литани, заняли господствующие высоты и хребет Бофор, а теперь получили указание "углубить и расширить" удержание районов, ранее контролировавшихся "Хизбаллой".

"Захват Бофора – это драматический этап и драматическое изменение политики, которую мы проводим", – сказал Нетаниягу. По его словам, Израиль "сломал барьер страха", действует на всех фронтах – в Сирии, Газе и Ливане – и создает зоны безопасности за пределами своих границ для защиты израильских населенных пунктов.

Премьер-министр добавил, что в пятницу говорил с командирами бригад на северной границе. По его словам, они заявили ему, что выполняют задачу и продвигаются вперед, а "Хизбалла бежит, спасая свою жизнь". Нетаниягу подчеркнул, что возвращение безопасности жителям севера "займет еще время", но Израиль завершит эту задачу.

Ранее Нетаниягу выразил соболезнования семье Михаила Тюкина из Ашкелона, старшего сержанта разведбатальона бригады "Гивати", погибшего в ходе боевых действий на юге Ливана.

