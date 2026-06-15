"Миссия всей моей жизни": Нетаниягу прокомментировал соглашение между Вашингтоном и Тегераном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вечером 15 июня впервые встретился с прессой после объявления о сделке между США и Ираном. Это также была его первая пресс-конференция на иврите с марта.

Он заявил, что соглашение между США и Ираном не изменит позицию Израиля по иранской ядерной программе. "На протяжении десятилетий я борюсь с попытками Ирана заполучить ядерное оружие. Это миссия всей моей жизни. С соглашением или без него, у Ирана не будет ядерного оружия. Пока я – премьер-министр Израиля, этого не произойдет", – заявил премьер.

Пресс-конференция состоялась на фоне недовольства в Израиле соглашением между Вашингтоном и Тегераном и резкой критики в адрес правительства Нетаниягу. Нетаниягу заявил, что действия Израиля против Ирана позволили "отдалить непосредственную угрозу уничтожения".

"Я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? Мы отдалили от себя опасность немедленного уничтожения", – сказал премьер. Он добавил, что Израиль нанес серьезный ущерб иранской ядерной программе, ракетному производству и структурам, связанным с иранским режимом. По его словам, иранской экономике нанесен значительный ущерб, для восстановления могут потребоваться десятилетия.

"Если бы мы не действовали, все вы, кто меня сейчас слушает, были бы под угрозой гибели", – заявил Нетаниягу. По его словам, Израиль "на годы" отодвинул угрозу уничтожения своего населения.

При этом премьер-министр повторил, что борьба с Ираном не завершена. "Мы должны будем продолжать стоять на страже, быть сильными и решительными, чтобы защищать себя, когда это потребуется", – сказал он, добавив, что это касается не только Ирана, но и Газы и Ливана.

Нетаниягу перечислил ряд достижений Израиля в ходе войны в Ливане. "Мы уничтожили тысячи террористов, уничтожили бесчисленное множество объектов террористической инфраструктуры. Мы вернули всех наших заложников. Мы уничтожили Насраллу, мы провели операцию "пейджеры", мы уничтожили тысячи ракет "Хизбаллы".

"Вы помните, что нам говорили: Если мы вступим в бой с "Хизбаллой", у нас будут десятки тысяч погибших, высотки рухнут в Тель-Авиве, в Хайфе, в Иерусалиме, в Беэр-Шеве, Израиль превратится в руины. Вы это помните. Я этого не принял. Мы сражались с ними – и еще как сражались. Мы заняли их ключевые позиции, в том числе Бофор, откуда "Хизбалла" годами угрожала населенным пунктам севера, а по сути – всей стране".

Премьер заявил, что в ходе войны была разрушена "иранская ось" в Газе, Ливане и Сирии.

Премьер-министр заявил, что ЦАХАЛ установил "зоны безопасности" вокруг Израиля – в Газе, Ливане и Сирии. "После 7 октября я установил простой принцип: Израиль не позволит террористическим организациям располагаться у наших границ, рыть террористические туннели на нашу территорию и готовиться к резне рядом с нашими гражданами. Сегодня героические бойцы ЦАХАЛа стоят между террористами и нашими гражданами. По сути, мы изменили всю нашу концепцию безопасности. Мы изменились и сами. Мы преодолели барьер страха. Мы проявляем инициативу, атакуем, застаем врага врасплох и наносим удары по тем, кто покушается на нашу жизнь", – сказал он, добавив, что Израиль будет оставаться в "зонах безопасности" столько, сколько потребуется.

"И сегодня, после того как мы всего этого добились, есть те, кто хочет преуменьшить наши достижения, обесценить наши огромные успехи. А я говорю вам: мы добьемся еще многого. Мы продолжим пресекать угрозы в регионе, будем создавать новые союзы со странами региона и за его пределами. Мы обеспечим нашу независимость в сфере вооружений – это еще один установленный мною принцип, и я добавляю 350 миллиардов шекелей к оборонному бюджету. Мы будем развивать технологии, раздвигающие границы воображения, и превратим Израиль в еще более мощную державу. Потому что наша сила – ключ к нашему будущему, ключ к нашей безопасности, ключ к нашей экономике, ключ к нашим союзам. Союзы заключают с сильными, а Израиль сегодня – очень сильная страна. И она сильна благодаря вам, граждане Израиля", – заявил премьер.

Говоря об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Нетаниягу заявил, что они знакомы много лет, но не всегда полностью совпадают в оценках. "Есть случаи, когда мы смотрим на вещи одинаково, а есть случаи, когда мы не согласны в своих оценках. Я отстаиваю интересы Израиля, не криком, а разумно", – сказал премьер.

На вопрос журналистов, намерен ли он баллотироваться на следующих выборах в Кнессет, Нетаниягу ответил утвердительно, заявив, что он не только будет участвовать в выборах, но и победит в них.