БАГАЦ заморозил вступление Михаэля Рабело в должность государственного контролера

Высший суд справедливости (БАГАЦ) в среду, 1 июля, издал временный ордер, замораживающий вступление адвоката Михаэля Рабело в должность государственного контролера. Судьи сообщили, что окончательное решение по петициям против его избрания будет опубликовано в ближайшее время.

Рабело, бывший адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу и партии "Ликуд", был избран Кнессетом государственным контролером во втором туре голосования, получив 61 голос против 57 у бывшего судьи Верховного суда Йосефа Эльрона. В первом туре Эльрон получил 60 голосов – на один меньше необходимого для избрания.

Петиции против избрания Рабело были поданы после сообщений о нарушении тайны голосования: утверждалось, что некоторые депутаты от "Ликуда" документировали свое голосование за ширмой. Ранее БАГАЦ издал условный ордер, обязав Кнессет объяснить, почему результаты голосования не должны быть отменены именно в связи с этими утверждениями.

В ходе предыдущего заседания судьи предлагали Кнессету провести повторное голосование, однако спикер Кнессета Амир Охана отказался. Теперь назначение Рабело фактически приостановлено до окончательного решения суда.