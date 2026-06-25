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Израиль

"Октябрьский совет" объявил 2 июля гражданским днем памяти жертв резни

Расследование
Акции протеста
Правительство
время публикации: 25 июня 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 17:49
"Октябрьский совет" объявил 2 июля гражданским днем памяти жертв резни
AP Photo/Leo Correa

В следующий четверг, 2 июля, исполнится 1000 дней со дня нападения ХАМАСа на приграничные населенные пункты. По этому случаю общественное движение "Октябрьский совет", созданное семьями погибших, близкими заложников, выжившими в резне 7 октября и резервистами, объявило о проведении гражданского дня памяти и дня протеста по всей стране.

День траура начнется в 6:29 утра с церемониями на севере и юге страны, а в 10:00 планируется провести общенациональную минуту молчания. Организаторы призвали всех израильтян, все государственные и частные компании поддержать эту инициативу.

В 20:00 на площади Похищенных в Тель-Авиве пройдет главный митинг.

В движении подчеркнули, что речь идет не об очередном дне протеста, а о дне, когда граждан призывают прервать привычный распорядок и потребовать правды: спустя 1000 дней после резни в стране до сих пор не создана государственная комиссия по расследованию. Организаторы призвали израильтян в этот день одеться во все черное.

Израиль
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