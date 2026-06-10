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Израиль

Основной закон об изучении Торы утвержден в предварительном чтении

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
время публикации: 10 июня 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 14:39
Основной закон об изучении Торы утвержден в предварительном чтении
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет утвердил в предварительном чтении проект Основного закона об изучении Торы.

56 депутатов голосовали за законопроект. 43 голосовали против него.

Среди голосовавших против был депутат Моше Соломон от партии "Ционут Датит". Сообщается, что он не согласовал свое голосование с руководством фракции. Также против законопроекта голосовали депутаты Юлий Эдельштейн и Дан Илуз ("Ликуд") и депутат Шарен Аскель ("Ямин Мамлахти"). Депутаты от ШАС кричали Илузу "Позор тебе", "стыдись".

Депутаты от арабских партий не присутствовали на голосовании, что также поспособствовало утверждению. В оппозиции утверждают, что коалиция заключила сделку с арабскими депутатами, согласно которой в обмен на их не участие в голосовании будет заморожен законопроект Итамар Бен-Гвира, согласно которому мечети, с которых звучат проповеди муэдзинов без соответствующего разрешения, будут обкладываться штрафами.

В тексте законопроекта говорится о том, что "изучение Торы признается одной из основополагающих ценностей государства Израиль". Изучающие Тору объявлены людьми, приносящими большую пользу государству Израиль. Однако из текста изъят параграф, приравнивающий права и льготы учащихся йешив к правам и льготам проходящих службу в армии.

Законопроект передан на рассмотрение в комиссии Кнессета. В ШАС и "Яадут а-Тора" требуют утвердить этот законопроект в ближайшее время, еще до роспуска Кнессета.

Израиль
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